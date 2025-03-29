21-летняя Вероника будет служить в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

На службу в Вооруженные силы Украины по "Контракту 18-24" пошла первая девушка. Она - военнослужащая 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Веронике 21 год, она имеет медицинское образование, поэтому считает, что будет нужна на службе.

"Родные узнали за полтора суток до того, как я поехала сюда... Очень часто отказывают, потому что женщина, не хотят брать, но я считаю, что независимо от пола воевать может каждый", - рассуждает Вероника.

Она рассказала, что самой тяжелой для нее является физподготовка, а мотивацией идти на службу стали условия "контракта 18-24".

"Бегали мы и в бронике, и без броника, и все на время... Контракт, наверное, правильно составлен, потому что там есть льготы на ипотеку, что очень сейчас нужно для молодежи, денежное вознаграждение, медицинское обеспечение полностью. Тебя полностью одевают, экипируют - это добавляет мотивации", - отметила военнослужащая.

Контракт 18-24: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, проект "Контракт 18-24" стартовал в феврале 2025 года. Это добровольная инициатива для украинцев возрастной категории 18-24 года, которая готова присоединиться к Силам обороны на один год. "Это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год", - объяснял министр обороны Рустем Умеров.

Недавно стало известно, что программа спецконтрактов с ВСУ для добровольцев 18-24 года распространилась еще на 10 боевых бригад. В частности, это 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДСВ, 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДСВ, 3 отдельная штурмовая бригада, 24 отдельная механизированная бригада, 93 отдельная механизированная бригада, 30 отдельная механизированная бригада, 128 отдельная горно-штурмовая бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты, 39 отдельная бригада береговой обороны 30 корпуса морской пехоты и 59 отдельная штурмовая бригада.

По мнению ветерана российско-украинской войны, экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, надо ввести предельный срок службы для участников программы "Контракт 18-24". "Ввести предельный срок службы, а всем, кто соглашается, отслужив свой предельный срок службы, заключить новый годовой контракт, вот им давать такие выплаты", - сказал Дикий. Он уверен, что это привлекло бы в армию опытных бойцов.

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