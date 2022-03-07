Тела погибших все еще не удалось забрать из-за присутствия оккупантов.

В субботу, 5 марта, в Запорожской области кадыровцы на танке обстреляли авто Укрпочты и переехали его. На месте погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщили в Запорожской ОГА.

В тот день работники Укрпочты развозили пенсии и почту по маршруту, который проходит через населенные пункты Орехово, Омельник, Егоровка и Новоселовка. По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка навстречу гражданской машине выехал танк.

Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику, но в ответ кадыровцы открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него.

"В настоящее время этот автомобиль стоит на дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка. Вчера коллеги из Укрпочты попытались забрать погибших коллег поскольку надеялись, что кто-то выжил. Но прибыв на место трагедии они успели только сфотографировать место происшествия, потому что начали появляться танки оккупантов и оставаться на этом месте было опасно для собственной жизни", - отметили в ОГА.

Разбитая машина с телами погибших сотрудников Укрпочты осталась стоять в поле. В связи с проведением боевых действий в этой местности и передвижением военной техники оккупантов, эвакуация тел погибших на данное время невозможна.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко публично обратился к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Он заявил, что все люди смертны. Только вот украинские военные гибнут героями, а русские, буряты и чеченцы погибнут "как паршивая саранча".

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