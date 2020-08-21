Единственным фактором, который привел к Иловайской трагедии, является военная агрессия ВС РФ - Офис генпрокурора

В Офис прокурора Международного уголовного суда передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений, в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска.

Единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ) по результатам исследования обстоятельств Иловайской трагедии, а также причин и последствий этих событий.

"Согласно выводам экспертов и комплекса других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия ВС РФ. В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на тот момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп 3,5 тыс. человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

"В соответствии с установленными данными, критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями ВС РФ и представителей незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24", - пояснили в прокуратуре.

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Напоминается, что уже 24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение врага.

26-28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины по согласованным маршрутам.

"Однако 29 августа по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции с 1949 года российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками во время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворское, Агрономичное, Многополье, Червоносельское, Осиково, Новокатериновка Донецкой области", - говорится в отчете.

Кроме того, по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение ст. ст. 2, 12 Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949, российские военнослужащие и подконтрольные им иррегулярные незаконные вооруженные формирования совершили убийства раненых украинских военнослужащих, которые в результате полученных травм не сопротивлялись.

"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен", - отметили в ОГПУ.

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Отмечается, что по результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лица объявлены в розыск.

Кроме того, в суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица, а приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе трое военнослужащих ВС РФ.

"В Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска. Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины продолжают сбор доказательств и установления всех виновных лиц", - резюмировали в Офисе генпрокурора.

Иловайская трагедия

В начале декабря 2019 года Генеральная прокуратура Украины направила информационное сообщение в Международный уголовный суд совершения РФ военных преступлений во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Суть сообщения состоит из фактов внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы «Казачий союз «Область войска Донского» в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году.

Сообщение рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на востоке Украины в период 2014-2019 годов.

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Автор: Антонина Доломанжи