ГУР атаковало почти сотню российских веб-ресурсов: что известно

Вследствие кибератаки внешний вид пораженных веб-ресурсов агрессора претерпел определенные изменения.

15 июля волонтерское хакерское сообщество совместно с киберспециалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали около 100 веб-ресурсов в пространстве государства-агрессора России. Как сообщила пресс-служба ГУР, по состоянию на 16 июля из перечня атакованных российских сайтов продолжают "лежать" 39.

"Кибератака была направлена на уничтожение внутренней информации компаний, которые обслуживают причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России", - заявили в украинской разведке.

В частности, поражению подверглись:

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"MITgroup" - группа компаний, которая занимается разработкой корпоративных веб-сайтов;

"Пермский завод промоборудования" - предприятие, которое производит и поставляет подъемное оборудование для промышленных объектов;

"Объединенные крановые технологии" - торгово-производственная компания по изготовлению и реализации грузоподъемного оборудования;

"РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобилей LADA.

"В результате кибератаки внешний вид пораженных веб-ресурсов агрессора претерпел определенные изменения - теперь вместо привычных московитам разделов на сайтах видно только свиную голову и код ошибки "404", - подчеркнули в ГУР.

Хакерские атаки на РФ

Поражение российских серверов, онлайн-сервисов и сетевой инфраструктуры в последнее время происходят системно. К примеру, в начале июня киберспециалисты ГУР осуществили массированную атаку на сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ и другие объекты.

А в конце июня во временно оккупированном Крыму ряд крупнейших интернет-провайдеров подверглись массированной кибератаке. Атаку осуществили украинские киберспециалисты военной разведки. Под удар попали сразу ряд крупных поставщиков услуг в Крыму.

Тогда местная оккупационная администрация предупредила жителей полуострова, что в ближайшее время возможны перебои с доступом к интернету. Как сообщила так называемая "замминистра внутренней политики, информации и связи" оккупационной администрации Юлия Кирик, "профили DDos-атак постоянно меняются, специалисты провайдеров принимают меры для противодействия атакам".

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