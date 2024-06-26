Оккупационные власти предупредили жителей полуострова, что в ближайшее время возможны перебои с доступом к интернету.

Во временно оккупированном Крыму ряд крупнейших интернет-провайдеров подверглись массированной кибератаке. Как отмечает собеседник в ГУР, атаку осуществляют украинские киберспециалисты военной разведки. Сообщается, что под удар попали сразу ряд крупных поставщиков услуг в Крыму.

Местная оккупационная администрация предупредила жителей полуострова, что в ближайшее время возможны перебои с доступом к интернету. Как сообщила т.н. "замминистра внутренней политики, информации и связи" оккупационной администрации Юлия Кирик, "профили DDos-атак постоянно меняются, специалисты провайдеров принимают меры для противодействия атакам".

Собеседник напомнил, что поражение российских серверов, онлайн-сервисов и сетевой инфраструктуры в последнее время происходят системно. К примеру, в начале июня киберспециалисты ГУР осуществили массированную атаку на сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ и другие объекты. А 12 июня, в так называемый "день России", атаковали онлайн-платформы российских аэропортов, что привело к задержке авиарейсов.

Видео дня

"Кажется, российским кибернетикам пора вспомнить об импортозамещении, включить свой "Чебурнет" вместо Всемирной сети и установить исконно-русский фаервол, отгородившись от всего свободного мира. Только так у них есть шанс обезопасить себя от наших атак", - отмечает собеседник в украинской спецслужбе.

Спецоперации ГУР - новости

Как сообщал УНИАН, в частности 14 июня источники в спецслужбе сообщили УНИАН, что хакеры ГУР нанесли киберудар по муниципальным сайтам в РФ. Кибератаке предшествовала фишинговая кампания, направленная против местных администраций и населения.

Спецоперацию реализовали киберспециалисты ГУР совместно с кибергруппировкой BO Team. Отмечалось, что в результате ее проведения в BO Team оказались, в частности, отчеты по "обходу кандидатов на военную службу". В данных отчетах жителей Ульяновска местные чиновники называют "отрабатываемыми лицами".

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