Сейчас ведется работа по улучшению украинских надводных дронов Magura, в частности по дальности применения.

Украина гипотетически может применить дроны Magura для удара по Крымскому мосту, заявил в эфире телемарафона Евгений Ерин - представитель Главного управления разведки Минобороны.

"Если чисто гипотетически сделать предположение, что такая задача будет стоять, то можно сказать, что в любом случае это будет комплексное решение, и здесь применение какого-то одного вида вооружения, скорее всего, не будет предусматриваться. Это будет что-то более глобальное и с применением как минимум нескольких видов вооружения. Это исключительно гипотетически мы можем себе представить", - сказал Ерин.

Он также добавил, что сейчас ведется работа по улучшению украинских надводных дронов Magura, в частности относительно дальности применения.

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"Пока озвучивать конкретные параметры или возможности, которыми планируется наделить беспилотник - мы не будем. Однако работа ведется интенсивно и я думаю, что результаты", - добавил Ерин.

Дроны Magura - что известно

Накануне научный польский журнал "Political Science and Security Studies Journal" провел исследование, в ходе которого обнаружил, что украинский дрон Magura V5 уничтожил наибольшее количество кораблей врага за время полномасштабного вторжения РФ.

Между тем в ГУР сообщили, что Россия пытается воспроизвести морские дроны Magura V5. В то же время, Украина сейчас значительно опережает РФ в развитии морских беспилотных систем.

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