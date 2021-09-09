По мнению журналиста, без сильной армии Зеленскому нет смысла вести переговоры с Путиным.

Журналист Дмитрий Гордон, который ранее предостерег Владимира Зеленского от встречи с Путиным, заявил, что Украина сейчас не имеет сильной армии.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

В частности, во время выступления министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который говорил о необходимости встречи президентов Украины и России, Гордон заявил, что разговаривать нужно, имея за спиной сильную экономику и армию.

"Тогда разговор с Путиным идет на равных. О чем мы можем говорить с Путиным? Он будет говорить своё: "Крым - российский и забудьте об этом", "с Донбасса мы можем уйти на наших условиях, но весь мир должен снять с нас санкции и признать, что Крым российский". Другой повестки дня у Путина нет и быть не может. Поэтому, не имея за плечами на сегодняшний день армии, которая может решать вопросы, не имея за плечами экономики и не имея за плечами международной поддержки..., ехать к Путину для чего?... Поэтому, пока у нас не будет сильной армии и сильной экономики, разговаривать с Путиным вообще не о чем", - заявил журналист.

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На это Кулеба заявил, что у Зеленского за спиной точно есть сильная армия и международные партнеры.

"У нас нет сильной армии… У нас есть кражи в армии постоянные, коррупция в армии есть", - заявил Гордон.

Он добавил, что по главным тренерам судил бы о состоянии футбольных клубов, намекая на министра обороны Андрея Тарана. По словам журналиста, украинская армия намного сильнее, чем в 2014 году, но якобы "не является сильной и той, которой она должна быть, чтобы войти на Донбасс и в Крым".

Он считает, что если в Украине модернизировать армию, то Путин сам будет хотеть встретиться, "потому что будет понимать, что ему есть с кем разговаривать".

"А пока у нас армия советского образца до сих пор - не модернизированная, много буффонады там, много техники, которая на самом деле не действует", - подытожил Гордон.

Отметим, ранее Гордон высказал недовольством нынешним текстом гимна Украины, предложив его изменить. До этого журналист в шутку озвучил новое "название" для Украины.

Автор: Виолетта Орлова