Украинский телеведущий, известный своим своеобразным юмором, предложил сделать это, чтобы потроллить Россию.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон вслед за Алексеем Арестовичем предложил переименовать Украину в "Россию-1".

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Хорошая идея, на самом деле, потроллить Россию. Но я бы пошел дальше. Я бы назвал Украину "Россия-1". Чтобы та Россия была "Россией-2". Вот это был бы троллинг высшего порядка. При чем не телевизионный канал, а страна. Шутка", - сказал Гордон.

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предложил переименовать Украину, дав ей двойное название. "Что бы я сделал? Я бы изменил название государства. Назвал бы нас Русь-Украина, двойное название", - сказал он.

Арестович добавил, что не видит никаких проблем в том, чтобы переименовать Украину. В качестве примера он привел переименование Македонии в Северную Македонию. Также он рассказал, что предложил эту идею несколько месяцев назад, многие люди до сих пор размышляют о ней.

Кроме этого предложил законодательно разграничить понятия "русский" и "российский". "Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия "российский" и "русский", сказать, что "русская культура", "русский язык" кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык - так же, как и украинский", - заявил он.

Автор: Григорий Бондарь