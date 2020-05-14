Гибель военных во время плановых занятий в зоне ООС: стало известно имя второго бойца (видео)

Им оказался Дмитрий Кузьменко из Житомирщины.

Вторым военнослужащим, погибшим во время плановых занятий в зоне проведения операции Объединенных сил, оказался Дмитрий Кузьменко из Житомирской области.

Об этом сообщается на сайте Житомирской облгосадминистрации.

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"В зоне проведения ООС под Краматорском 13 мая погиб военнослужащий Дмитрий Кузьменко. Служил по контракту в Силах специального назначения. Был жителем села Райки Бердичевского района", - отметили в ОГА.

Прощание с погибшим военным состоится в субботу, 16 мая, в 12:00 в его родном селе.

Как сообщал УНИАН, 13 мая во время плановых занятий в районе проведения ООС погибли двое военнослужащих. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

Впоследствии стало известно, что одним из погибших оказался майор Андрей Суприган.