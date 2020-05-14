Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени: стало известно имя военного, погибшего во время плановых занятий в зоне ООС (фото)

13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погиб майор Андрей Суприган.

Во время плановых занятий в зоне проведения операции Объединенных сил погиб майор Андрей Суприган.

Об этом начальник Национальной академии сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук сообщил в Facebook.

"13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погиб выпускник Национальной академии сухопутных войск майор Андрей Суприган", - говорится в сообщении.

По словам Ткачука, погибший военнослужащий выполнял боевые задачи в различных точках фронтовой полосы на Луганщине и Донетчине: Кутейниково, Верхнеторецкое, Кряковка, Гранитное, Степановка, Водяное, Широкино, Дебальцево.

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За мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге 11 марта 2015 года был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а через год - орденом Богдана Хмельницкого II степени.

В связи с гибелью Супригана Ткачук выразил соболезнования коллективу Национальной академии сухопутных войск, его родным и близким, а также боевым побратимам и сокурсникам.

«Майор Андрей Суприган был настоящим патриотом, профессионалом своего дела, старательным курсантом, ответственным и мужественным офицером», - отметил начальник академии.

Как сообщал УНИАН, 13 мая во время плановых занятий в районе проведения ООС погибли двое военнослужащих. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.