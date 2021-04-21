В ВСУ предупредили об информационных манипуляциях со стороны РФ, направленных против Украины и украинской армии.

Распространенная в соцсетях информация о якобы изменении сроков прохождения срочной воинской службы в Украине не соответствует действительности.

Соответствующее заявление обнародовал Генштаб ВСУ.

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«Настоятельно рекомендуем не пользоваться неподтвержденной информацией, не распространять слухов и тщательно проверять данные, которые непосредственно касаются Вооруженных Сил Украины.

Учитывая информационные манипуляции со стороны российской федерации, направленные на создание в медиапространстве негативного имиджа Украины в целом и ее Вооруженных сил в частности, призываем пользоваться только проверенной информацией, которую вы всегда можете найти на официальных страницах в социальных сетях ВС Украины, Генерального штаба, органов военного управления, на сайте Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что в соответствии со статьей 15 “О воинской обязанности и военной службе” на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья мужчины, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва.

Сроки срочной военной службы в календарном исчислении устанавливаются:

для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в ВСУ и других воинских формированиях - до 18 месяцев;

для лиц, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистр, – до 12 месяцев. Срок прохождения срочной военной службы определяется в зависимости от наличия у лица соответствующей степени высшего образования (магистр), а не от факта получения высшего образования.

В Генштабе отмечают: срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения ООС.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский подписал закон о призыве резервистов без объявления мобилизации. Закон вводит новый вид военной службы – служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

В особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет принимать верховный главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ. В решении будут определяться категории резервистов, которых необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное.

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Автор: Дмитрий Захаров