Каждый месяц рождения несет свою уникальную ауру, которая определяется одним ключевым словом, раскрывающим характерные черты личности. Эксперты связывают определенные цвета и вибрации с энергетическим фоном каждого месяца. Астролог Лиза Стардаст описала суть энергии каждого месяца с помощью одного слова, пишет журнал Parade.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Январь – уют
Аура января темно-синяя. Козерог и Водолей излучают энергию, стремящуюся сохранять эмоциональное тепло. Эти люди напоминают о важности сочувствия и поддержки, как для себя, так и для окружающих.
Февраль – мечтательный
Бирюзовая аура февраля. Водолей и Рыбы побуждают к мечтам и стремлению к высшему идеалу. Рожденные в этом месяце умеют погружаться в свои видения и воплощать их в жизнь.
Март – экспрессивный
Фиолетовая аура марта. Рыбы и Овен дают силу для самовыражения, духовного и творческого раскрытия. Самовыражение помогает освобождать внутренний потенциал.
Апрель – напористость
Ярко-розовая аура апреля. Овен и Телец объединяют огонь и землю, помогая проявлять свои желания и добиваться того, чтобы голос был услышан.
Май – проницательность
Изумрудно-зеленая аура мая. Телец и Близнецы придают стабильность и помогают использовать проницательность как внутренний компас.
Июнь – безмятежность
Ярко-белая аура июня. Близнецы и Рак соединяют воздух и воду, создавая гармонию. Эти люди дарят другим чувство покоя, надежду и сосредоточенность.
Июль – уверенность
Оранжевая аура июля. Рак и Лев излучают смелость и стремление к осознанному взаимодействию. Уверенность – ключевое слово их энергии.
Август – верность
Золотая аура августа. Лев и Дева излучают преданность и сотрудничество. Их энергия яркая и сильная, проявляется в стойкой приверженности.
Сентябрь – сладость
Персиковая аура сентября. Дева и Весы балансируют энергию земли и воздуха. Их характер открыт, добросердечен и гармоничен, что делает их очень привлекательными для окружающих.
Октябрь – сила
Бордовая аура октября. Весы и Скорпион излучают уверенность и надежность. Эти люди ценят слово и демонстрируют внутреннюю несокрушимую силу.
Ноябрь – приземленность
Коричневая аура ноября. Скорпион и Стрелец сохраняют практичность и стабильность, даже сталкиваясь с внешним хаосом или драмой.
Декабрь – интеллект
Серая аура декабря. Козерог и Стрелец создают атмосферу спокойной сосредоточенности и сдержанного контроля. Основные черты – острый ум и любовь к обучению.