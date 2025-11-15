Хотя у каждого человека своя индивидуальная духовная аура, у каждого месяца есть свой базовый вибрационный фон.

Каждый месяц рождения несет свою уникальную ауру, которая определяется одним ключевым словом, раскрывающим характерные черты личности. Эксперты связывают определенные цвета и вибрации с энергетическим фоном каждого месяца. Астролог Лиза Стардаст описала суть энергии каждого месяца с помощью одного слова, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Январь – уют

Аура января темно-синяя. Козерог и Водолей излучают энергию, стремящуюся сохранять эмоциональное тепло. Эти люди напоминают о важности сочувствия и поддержки, как для себя, так и для окружающих.

Февраль – мечтательный

Бирюзовая аура февраля. Водолей и Рыбы побуждают к мечтам и стремлению к высшему идеалу. Рожденные в этом месяце умеют погружаться в свои видения и воплощать их в жизнь.

Март – экспрессивный

Фиолетовая аура марта. Рыбы и Овен дают силу для самовыражения, духовного и творческого раскрытия. Самовыражение помогает освобождать внутренний потенциал.

Апрель – напористость

Ярко-розовая аура апреля. Овен и Телец объединяют огонь и землю, помогая проявлять свои желания и добиваться того, чтобы голос был услышан.

Май – проницательность

Изумрудно-зеленая аура мая. Телец и Близнецы придают стабильность и помогают использовать проницательность как внутренний компас.

Июнь – безмятежность

Ярко-белая аура июня. Близнецы и Рак соединяют воздух и воду, создавая гармонию. Эти люди дарят другим чувство покоя, надежду и сосредоточенность.

Июль – уверенность

Оранжевая аура июля. Рак и Лев излучают смелость и стремление к осознанному взаимодействию. Уверенность – ключевое слово их энергии.

Август – верность

Золотая аура августа. Лев и Дева излучают преданность и сотрудничество. Их энергия яркая и сильная, проявляется в стойкой приверженности.

Сентябрь – сладость

Персиковая аура сентября. Дева и Весы балансируют энергию земли и воздуха. Их характер открыт, добросердечен и гармоничен, что делает их очень привлекательными для окружающих.

Октябрь – сила

Бордовая аура октября. Весы и Скорпион излучают уверенность и надежность. Эти люди ценят слово и демонстрируют внутреннюю несокрушимую силу.

Ноябрь – приземленность

Коричневая аура ноября. Скорпион и Стрелец сохраняют практичность и стабильность, даже сталкиваясь с внешним хаосом или драмой.

Декабрь – интеллект

Серая аура декабря. Козерог и Стрелец создают атмосферу спокойной сосредоточенности и сдержанного контроля. Основные черты – острый ум и любовь к обучению.

