Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" (№ 1357-ИХ).

Читайте такжеВерховная Рада одобрила законопроект о реформировании военкоматовОб этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных Сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации. Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысит их боеспособность под время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, в частности, закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ. В решении будут определяться категории резервистов, которые необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное.

На граждан, которых будут призывать из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, что предусмотрены для мобилизованных лиц. В частности, закрепляются гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение шести месяцев после прекращения такой службы.

Также этот закон реформирует систему воинского учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах.

В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберег" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).

Кроме того, закон осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов.

Также законом вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период; от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

Что предшествовало

30 марта Верховная Рада приняла закон " О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнение военного обязанности и ведение воинского учета" (№ 3553).

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Автор: Светлана Закелова