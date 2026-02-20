'Фламинго' ударили по заводу в РФ, где производят 'Искандеры' и 'Орешники', - соцсети

Предприятие находится в 1400 км от границ Украины.

В России поражен завод, производящий ракеты для комплексов "Искандер" и "Орешник". Об этом сообщают как российские, так и украинские паблики в Телеграм.

По данным канала ASTRA, в ходе ночной атаки был поражен АО "Воткинский завод" в городе Воткинск, Удмуртия. Как отмечает паблик, предприятие производит ракеты "Искандер-М", "Тополь-М" и "Орешник".

Как утверждает ASTRA, в местных чатах жители города пишут о поражении цехов №22 и №36.

Видео дня

Украинский OSINT-проект "КіберБорошно" пишет, что удар был нанесен ракетами "Фламинго".

Расстояние от Воткинска до границы с Украиной – почти полторы тысячи километров.

Материал дополняется...