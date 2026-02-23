'Пока это не то оружие, которое влетит в окно Кремля': Дикий о ракете 'Фламинго'

Подчеркивает, что эта украинская ракета еще не до конца доработана, но показывает хорошие результаты.

Украинская ракета"Фламинго" совершенствуется, но вокруг нее начались различные политические игры. Об этом в эфире Radio NV сказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, комментируя сообщения в социальных сетях, что такой ракеты не существует, что она имеет плохие показатели.

При этом напомнил о впечатлении ею российского Воткинского завода, который производит ракеты для комплексов "Искандер" и "Орешник",

По его словам, это уже такая способность части украинцев сомневаться во всем, в частности, и в существовании украинской ракеты "Фламинго". "Если удастся взять штурмом Москву, развалить Кремль и на его руинах поставить трезубец, то однозначно наши соцсети скажут, что он немного не так сделан и криво поставлен", - вспомнил он давнюю шутку. При этом добавил, что этим занимаются именно те люди, которые ничего полезного в этой войне не сделали, но они больше всех от нее устали и им завинили все те, кто никак не победит врага.

Видео дня

"В воображении этих людей "Фламинго" должен не просто ударить по заводу и уничтожить целый цех, где собирали корпуса "Искандеров", но и, видимо, ракета каким-то странным образом прямо в полете должна стать ядеркой и развернуться и вместо "Воткинского завода" пойти сразу на Кремль. И даже когда они увидят ядерный гриб, то и тогда найдут, чем быть недовольными", - иронизировал Дикий.

По его словам, с ракетой "Фламинго" произошла очень неприятная история, когда сугубо военное дело заполитизировали. "Эти ракеты еще даже не долетели до своих первых российских целей, а они уже стали целью целой специальной операции, и компания-производитель стала мишенью очень продуманной и грамотной ИПСО", - сказал он. По его словам, украинская кампания Fire Point, абсолютно с нуля проходит сложный путь, когда сначала производит дальнобойные дроны и, наконец, тратит несколько лет времени и свои деньги, чтобы у нас появилась крылатая ракета дальностью тысячи километров, но вынуждена была в какой-то момент, по просьбе руководства государства, "засветить" наличие у нас этих ракет несколько раньше, чем они долетели по России. "Это произошло в тот момент, когда шли очень сложные переговоры с Трампом и нам бросили, что у Украины нет карт, тогда и пришлось закатать рукава и показать, что у нас тузы еще скрыты", - сказал Дикий.

Он подчеркнул, что с того момента пошла ИПСО против Fire Point, которая делает "Фламинго", она попала в одну из волн, когда украинские военные успехи пытались перекрыть кампанией о самой коррумпированной стране в мире, обвинив ее надуманно в связях с Миндичем.

Дикий подчеркнул, что на сегодняшний день ракета "Фламинго" совершенствуется и ее точность пока такова, что ею можно поражать большой стационарный объект, который стоит на месте. При этом напомнил, что ни одна страна не дала Украине оружие, которое может поражать такой как "Воткинский завод" в РФ. "Пока это не то оружие, которое влетит в окно в Кремле. Точность не та", - отметил он. По его словам, ряд важных российских объектов она поражает, а ее точность плюс-минус 100 метров.

По его словам, кампанию Fire Point искусственно "прилипили" к власти и теперь тем, кому она не нравится, не должна нравиться и украинская ракета.

"Фламинго" ударили по заводу в РФ - подробности

Как сообщал УНИАН, в феврале в России был поражен завод, который производит ракеты для комплексов "Искандер" и "Орешник".

АО"Воткинский завод" расположен в городе Воткинск, Удмуртия. Это в 1400 км от границ Украины.

Речь шла о том, что удар был нанесен украинской ракетой "Фламинго".

Вас также могут заинтересовать новости: