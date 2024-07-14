Точность и надежность указанной бомбы "хромают", напомнил обозреватель.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал первое четкое фото модернизированной российской ФАБ-3000, с установленным на ней УМПК (комплект крыльев для неуправляемых бомб).

"Слухи о том, что командование российских оккупационных войск оказалось неудовлетворенно эффективностью ФАБ-3000 и отправило проект на доработку, вполне-таки под собой имеют основания", - отметил эксперт.

Он пришел к выводу, что в саму бомбу конструкторы никаких изменений не вносили: "Даже носовую часть ФАБ-3000 по старинке закрывают обтекателем для уменьшения сопротивления воздуха".

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"Что же до самого УМПК, то конструкторы не стали изобретать велосипед и на трехтонную бомбу установили, по сути, копию модуля, который устанавливают на полуторатонные бомбы. Не удивительно, что УМПК, который был для ФАБ-3000 якобы специально спроектирован в 2023-м и якобы "успешно" испытан зимой-весной 2024-го, оказался абсолютно непригодным к установке на бомбе с массо-инерционными характеристиками, сопоставимыми трехтонной бомбе", - добавил Коваленко.

При этом он предупредил, что россияне продолжат использовать ФАБ-3000 даже, пока будет дорабатываться УМПК для нее:

"Точность и надежность ФАБ-3000, конечно, хромают, но разрушительная сила чудовищная, поэтому от ее использования, даже в дефективном виде, российские оккупационные войска никак не откажутся".

Российские ФАБ-3000 - что сообщалось ранее

Напомним, ранее в Институте изучения войны (ISW) описывали угрозы запусков российскими оккупантами авиабомб ФАБ-3000:

"Тот факт, что российские силы выяснили, как запускать ФАБ-3000, является значительным событием и увеличит разрушительный потенциал постоянных атак России планирующими бомбами против украинских сил и инфраструктуры".

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