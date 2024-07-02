Этот боеприпас может оказаться весьма разрушительным, отметили в издании.

Российские войска используют для ударов по Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на местах. Речь идет о планирующих бомбах - ФАБ-3000 М-54. Впервые россияне применили ее в июне, пишет Business Insider.

"Этот боеприпас может оказаться весьма разрушительным для украинских военных и гражданских целей. Украинские СМИ сообщили об использовании планирующей бомбы против пунктов сосредоточения украинских войск в Харьковской области на востоке Украины", - говорится в публикации.

Указывается, что хотя сама бомбардировка, по-видимому, была неточной, разрушительная способность ФАБ-3000 М-54 такова, что даже боеприпасы, не поражающие конкретные цели, могут быть смертельными из-за большего радиуса поражения:

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"Тот факт, что это планирующая бомба и ее можно сбросить за пределы зоны действия украинской ПВО, делает боеприпас еще более опасным".

При этом акцентируется, что российским военным удалось добиться некоторого превосходства на отдельных участках линии соприкосновения, но кроме причинения некоторых дополнительных потерь украинским силам, тактическая авиация РФ "ничего не изменила".

ФАБ-3000 М-54 - что известно

Как пишет издание, ФАБ-3000 М-54 представляет собой обычную, или "тупую", бомбу, которую можно преобразовать в планирующий боеприпас с добавлением UMPC.

В марте российские чиновники впервые заявили о серийном производстве боеприпасов ФАБ-3000 М-54.

Планирующие бомбы сбрасываются с больших расстояний и летят или планируют к своим целям, в то время как самолет, запускающий их, находится в безопасности.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) описали угрозы запусков российскими оккупантами авиабомб ФАБ-3000:

"Тот факт, что российские силы выяснили, как запускать ФАБ-3000, является значительным событием и увеличит разрушительный потенциал постоянных атак России планирующими бомбами против украинских сил и инфраструктуры.

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