Александр Коваленко отметил, что это может показаться чистой воды конспирологией.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что сейчас звучат самые разнообразные версии относительно того, что произошло на Крымском мосту.

Он напомнил, что после того как в России прошёл марш Пригожина на Москву, в силовых структурах резко обострилась конфронтация и противостояние.

"Высокопоставленные генералы лишаются своих постов, высылаются в ссылку в Сирию, а некоторые и вовсе исчезают. Где Суровикин, Дюмин, Мизенцев? Кто их видел? Мы сейчас можем наблюдать за тем, как внутри МО РФ нарастает противостояние, причём не исходящее от низов, а бурлящее в верхах. А потому, почему никто не рассматривает версию, что инцидент на Крымском мосту мог быть проявлением именно этой конфронтации, тем более, что у действующих лиц есть для этого все средства", - написал Коваленко.

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Эксперт отметил, что это может показаться чистой воды конспирологией.

"Я бы был согласен с этим утверждением на все 146%, но оглядываясь на события последних трёх недель, я уже не так уверен. А потому, чья это была ракета, или чей надводный объект, вопрос не однозначный", - добавил он.

Взрыв на Крымском мосту - последние новости

Российские силовые органы квалифицировали взрыв на Крымском мосту ночью 17 июля как "террористический акт". В его организации уже обвинили "украинские спецслужбы".

В Службе безопасности Украины сказали, что раскроют все детали по организации "бавовны" на Крымском мосту после победы.

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин отреагировал на новый взрыв на Крымском мосту.

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