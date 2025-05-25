Разброс температура по стране будет от +11° до +31°!

Сегодня, 25 мая, в Украине ожидаются мощные погодные контрасты от осеннего холода до летней жары. Самая низкая температура будет на западе, местами всего +11°, а на юге и востоке разогреет до +30°...+31°. На Правобережье ожидаются дожди, ливни и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет холоднее всего. Температура тут ожидается всего +11°...+14°, на Закарпатье и в волынской области - до +17°. День дует пасмурный, с дождями и грозами.

На севере Украины сегодня тоже будет преимущественно пасмурно, лишь на Сумщине, где воздух прогреется до летних +27°, вероятны солнечные прояснения. В Житомирской области будет около +14°, а в Киевской и Черниговской +19°...+21°. Везде, кроме Сумской области, ожидаются дожди.

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Жителей востока Украины сегодня ждет настоящее лето. Тут ожидается сухая погода с небольшой облачностью и температурой +28°...+30°.

В центральной части Украины тепло распределится неравномерно. В Винницкой области будет пасмурно и дождливо, а столбики термометров покажут всего +14°. На остальной территории местами вероятны дожди и грозы, а воздух прогреется до +26°...+29°.

На юге страны сегодня тоже будет настоящая летняя погода. Осадки вероятны лишь в Одесской области, где на побережье будет до +20°. На остальной же территории будет сухо, а воздух прогреется до +28°...+31°.

25 мая - праздник

25 мая - Епифанов день. В этот день молодые девушки приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров.

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