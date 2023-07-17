Гиркин заявил, что ему нечего добавить к тому, что написал он после прошлой атаки на Крымский мост.

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин отреагировал на новый взрыв на Крымском мосту.

"Мне нечего добавить к тому, что написал после прошлой атаки на Крымский мост: "будут бить еще". Будут бить еще. Больше, дальше, сильнее. Пока изумительные придурки в Кремле не поймут, что договорнячков не будет, что партнеры их не поймут и не простят и что в войне надо побеждать", - написал он.

Взрыв на Крымском мосту - детали

Рано утром 17 июля на Крымском мосту после взрыва обрушился один из пролетов, движение транспорта полностью остановлено.

Видео дня

Ночной инцидент с незаконным Крымским мостом – это результат специальной операции, проведенной совместно Военно-морскими силами ВСУ и СБУ. Об этом изданию РБК-Украина рассказали источники в Службе безопасности.

Спикер армии "Пивдень" Сергей Братчук в эфире телемарафона заявил, что в Крымский мост мог попасть "Шахед", который россияне запускали по территории Украины.

Удар по Крымскому мосту - это хорошая новость для Украины, можно лишь порадоваться такой ситуации. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Вас также могут заинтересовать новости: