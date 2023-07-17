Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин отреагировал на новый взрыв на Крымском мосту.
"Мне нечего добавить к тому, что написал после прошлой атаки на Крымский мост: "будут бить еще". Будут бить еще. Больше, дальше, сильнее. Пока изумительные придурки в Кремле не поймут, что договорнячков не будет, что партнеры их не поймут и не простят и что в войне надо побеждать", - написал он.
Взрыв на Крымском мосту - детали
Рано утром 17 июля на Крымском мосту после взрыва обрушился один из пролетов, движение транспорта полностью остановлено.
Ночной инцидент с незаконным Крымским мостом – это результат специальной операции, проведенной совместно Военно-морскими силами ВСУ и СБУ. Об этом изданию РБК-Украина рассказали источники в Службе безопасности.
Спикер армии "Пивдень" Сергей Братчук в эфире телемарафона заявил, что в Крымский мост мог попасть "Шахед", который россияне запускали по территории Украины.
Удар по Крымскому мосту - это хорошая новость для Украины, можно лишь порадоваться такой ситуации. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.