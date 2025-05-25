Среди травмированных - трое детей.

Сегодня россияне массово атаковали Украину дронами и ракетами, в Киевской области есть повреждения и пожары в очень многих районах, много жертв.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ночной массированной атаки погибли четыре человека и 16 травмированы, среди них 3 детей.

В частности, в Обуховском районе, с. Долина возник пожар в 2 временных сооружениях, погибли 2 человека.

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В Фастовском районе в с. Мархаловка - 1 погибший, 8 пострадавших, среди них ребенок. Разрушены три дома, пожары еще в 2 домах.

В Бучанском районе, пгт Макаров - 1 погибший, 1 травмированный, возник пожар и разрушение дома.

В Белоцерковском районе, с. Чмыровка пожар, повреждены 2 дома. Известно о 5 травмированных, среди них двое детей.

Также в самом городе Белая Церковь - обломками БпЛА травмирован мужчина, разрушен каркасный цех.

В Броварском районе возникли пожары в двух складских зданиях.

Ночная атака РФ на Украину

В результате массированной атаки по Украине во многих областях зафиксированы разрушения, есть много жертв.

Так, в общем известно уже более 3 десятков пострадавших и более 10 погибших. Есть погибшие в Киевской, Николаевской и Хмельницкой областях, на Житомирщине в результате российской атаки погибли трое детей.

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