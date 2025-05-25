Первое, о чем владельцы собак должны помнить, это об уважении к окружающим, считают пользователи.

Тема уборки собачьих экскрементов становится всё более актуальной в мире и в Украине, в частности. С одной стороны, это вопрос соблюдения норм благоустройства города, с другой – элементарной вежливости и ответственности хозяина перед окружающими людьми.

Поэтому важно разобраться, нужно ли убирать за собакой на улице, а также узнать, что об этом говорят законы в Украине и заграницей.

Обязательно ли убирать за собакой в Украине

Если кто не знал, нужно ли убирать за собакой на улице, закон в Украине говорит, что да. Так, статья 154 КУоАП — Кодекса Украины об административных правонарушениях — прямо наказывает за то, что владелец не до конца проследил за своим питомцем.

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За первый "прокол" предусмотрен штраф в размере 170–340 гривень, за повторное – 340–510 грн.

Закон и штрафы в других странах

Весь цивилизованный мир поощряет так называемые "pooper-scooper laws" (правила уборки за собаками). К примеру, в США такие нормы устанавливаются непосредственно на уровне городов и штатов.

Еще в 1878 году в Нью-Йорке был принят первый в мире "закон о собачьих фекалиях". Сейчас нарушителей штрафуют: в Нью-Йорке — до 250 долларов; в Лос-Анджелесе — до $500; в Вашингтоне — размер взыскания колеблется от 150 до 2 тысяч долларов США. Закон прямо объясняет, где нужно убирать за собакой, — "на тротуаре, дороге или другом общественном месте".

В большинстве европейских стран убирать "подарки" за своим питомцем тоже обязанность, за невыполнение которой вас могут наградить "щедрой порцией санкций". В Германии, к примеру, это необходимо делать при любой прогулке со своим питомцем в черте города. В основном размер штрафа колеблется в размере около 10-150 евро, однако в туристическом городе Берже он может и вовсе достигать €750 (примерно 35 тысяч гривень). Великобритании это тоже касается. Фиксированный штраф на месте составляет до £100 (около 5500 грн), но при его неуплате сумма может возрасти в суде до £1000.

Что касается Азии, то ситуация здесь практически идентична. Хотя в Японии, к примеру, это работает не только на законодательном уровне, но и на уровне этикета. "Ваш питомец может какать на улице, но обязательно уберите за ним и обмойте место водой", - заявляет один из японских гидов по этикету.

А вот в Сингапуре правила необхордимо выполнять строго и четко. Ведь там даже запрещена жвачка. Владелец, оставивший собачий "сюрприз" на улице, может получить штраф до 1000 сингапурских долларов (около 32 тысяч гривень). Власти Сингапура агрессивно применяют эту норму: собачьи туалеты оборудованы в парках, а напоминания на улицах гласят о необходимости убирать за своими животными.

Мнение людей

На Reddit обсудить этот вопрос собрались десятки людей. Многие пользователи с негодованием реагируют на безответственное поведение хозяев, которые не убирают за своими собаками. "Я наступил в собачью кучу – настроение испорчено на весь день", - заявил один из пользователей.

Однако некоторые комментаторы пытаются оправдать неуважение к остальным тем, что собачьи "подарки" — удобрение для газона. Хотя таким пользователям сразу отвечают, что это совсем не так. И что закаменелый кал— это источник бактерий и паразитов, который опасен для взрослых, детей и других животных.

Практически все соглашаются, что сознательный хозяин должен проявлять уважение к окружающим. В парках, на детских площадках, во дворах — уборка за собакой считается обязанностью, а не опцией. Однако также остро стоит вопрос, где можно не убирать за собакой. В основном называются такие локации, как сельская месность, поля и леса, ведь там нет большого потока людей.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве владельцы собак обязаны зарегистрировать своих животных в ЦНАПе.

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