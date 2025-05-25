Самому младшему ребенку было 8 лет.

В результате массированной ночной атаки россиян по Украине в Житомирской области погибли трое детей, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщают, что погибшим детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного ребенка деблокировали спасатели.

Также пострадали 10 человек, 8 спасены ГСЧС, все госпитализированы.

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Разрушены и повреждены частные дома.

Также, по данным спасателей, в Бердичевском районе пострадали 2 человека, из них один ребенок, повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки.

В результате массированной атаки по Украине во многих областях зафиксированы разрушения, есть много жертв.

Так, в целом известно уже о более 3 десятках пострадавших и более 10 погибших. Кроме Житомирщины, есть погибшие в Киевской, Николаевской и Хмельницкой областях.

На Тернопольщине во время атаки в результате попадания предварительно крылатой ракеты "Калибр" частично повреждено здание одного из промышленных предприятий.

В Сумской области мэр Конотопа отметил, что город пережил "самый массированный комбинированный удар со времен Второй мировой войны".

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