Провал спуска на воду 5000-тонного эсминца: в КНДР задержали трех высокопоставленных чиновников

Церемония спуска проходила перед большим количеством зрителей, среди которых был и Ким Чен Ын.

В Северной Корее арестованы три высокопоставленных чиновника после провального спуска на воду нового военного корабля, за которым наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, пишет Sky News.

Инцидент произошел в северо-восточном порту Чхонджин на глазах самого Кима. Во время церемонии новый 5000-тонный военный корабль потерял равновесие, перевернулся на бок и начал набирать воду. По сообщениям государственных СМИ, авария произошла из-за технической ошибки - корабль не смог сохранить баланс при спуске на воду.

После начала расследования были задержаны главный инженер судостроительного завода, начальник цеха корпусного строительства и заместитель руководителя по административным вопросам. Ким Чен Ын охарактеризовал инцидент как "преступное деяние" и пообещал жестко наказать виновных.

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"Это не просто авария. Это вопиющая халатность, которая подорвала достоинство и самоуважение нашего государства", - заявил лидер КНДР.

Что предшествовало

Спутниковые снимки показали опрокинутый корабль, накрытый голубым брезентом. По информации государственных СМИ, повреждения не были критическими: дно осталось неповрежденным, однако правый борт поцарапан, а морская вода проникла в кормовую часть через спасательный канал.

Неудача, вероятно, стала еще более унизительной для властей, поскольку церемония проходила перед большим количеством зрителей. Ким Чен Ын приказал завершить восстановление судна к июньской встрече правящей партии.

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