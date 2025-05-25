Эксперт отметил, что курс евро будет определяться мировой динамикой в паре "евро-доллар".

В июне на валютный рынок Украины будут влиять несколько факторов. В тоже время резких скачков не стоит ожидать.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что главными факторами влияния станет политика НБУ, состояние украинской экономики и возможные ограничения экспорта.

"Учитывая, что среднегодовой курс в бюджете заложен на уровне 45 гривень за доллар, незначительный рост выглядит вполне прогнозируемо. Начальная планка на 2025 год - 42,02 гривни за доллар - может снова стать реальностью уже в ближайшее время", - отметил эксперт.

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Согласно прогнозу банкира, в июне 2025 года курс доллара будет колебаться в пределах 41,6-42 гривень, а евро - в диапазоне 45,5-47 гривень.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине в июне будут стоить 4160 - 4200 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41600 – 42000 гривень.

В то же время 100 евро в гривнях в Украине будут стоить 4550 - 4700 гривень, а 1000 евров в гривнях обойдутся в 45500 - 47000 гривень.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что на середину года официальный курс доллара может быть около 43 гривень.

При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что во второй половине 2025 года гривня упадет до 42,5-43 гривень.

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