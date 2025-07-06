Так они отреагировали на российские заявления об оккупации города.

Украинские защитники вывесили флаг в населенном пункте Дачное Днепропетровской области, о захвате которого россияне пишут в сети.

Видео с флагом 37-й отдельной бригады морской пехоты опубликовано на официальной странице Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. Отмечается, что воины 2-го батальона морской пехоты установили флаг сегодня, 6 июля.

"Мы вывесили флаг нашей бригады в Дачном! Этот флаг - не просто клочок ткани. Это символ полного и безоговорочного контроля Сил обороны Украины над этим населенным пунктом, это четкое напоминание врагу: мы здесь, и мы готовы сражаться до конца! Ни одного метра нашей земли мы не отдадим без боя".

Ситуация на фронте

Напомним, на этой неделе пропагандисты РФ распространили видео из блиндажей, заверив, что украинский поселок Дачное якобы находится под их полным контролем.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли эти сообщения. По данным украинской стороны, захватчиков, которые сделали в населенном пункте фотографию с триколором, ликвидировали.

Также в Генштабе подчеркнули, что российским оккупационным войскам так и не удалось пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.

По данным украинского проекта DeepState, в районе Дачного динамичная и напряженная ситуация - Силам обороны пришлось привлечь дополнительные ресурсы на этом направлении.

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