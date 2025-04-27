В Чехии рассказали, как продвигается 'снарядная инициатива' для Украины

В 2024 году Украина получила при посредничестве Чехии около 1,5 млн боеприпасов разного калибра.

Украина до конца апреля этого года получила еще 400 000 крупнокалиберных снарядов в рамках чешской инициативы по снабжению боеприпасами. Об этом рассказала министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью CNN Prima News.

Она отметила в разговоре с журналистами, что в 2024 году Украина получила при посредничестве Чехии около 1,5 млн боеприпасов разного калибра. По словам министра обороны Чехии, в 2025 году деньги на инициативу будут обеспечены до осени.

Чернохова заявила, что для реализации этой инициативы Чехия получила дополнительное финансирование от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов, а также других стран. Она добавила, что Бельгия также пообещала принять участие в проекте.

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Министр обороны Чехии не стала называть количество боеприпасов, которые передадут Украине в 2025 году. Она подчеркнула, что не хочет "ограничиваться цифрами".

"Мы доставим столько боеприпасов, сколько сможем получить по всему миру. И у нас еще есть достаточно ресурсов, на данный момент эти ресурсы составляют примерно еще полтора миллиона", - сказала Чернохова.

Чиновница также заявила, что от доноров зависит, сможет ли Чехия собрать достаточно средств, чтобы оплатить инициативу и доставить боеприпасы в Украину.

"Снарядная инициатива" Чехии для Украины - важные новости

Ранее президент Чехии Петр Павел подтвердил, что чешская инициатива по поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов будет продолжаться. Он отметил, что Чехия предоставила Украине уже 1,6 миллиона снарядов в рамках этой инициативы.

Кроме того, в 2024 году министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что Варшава будет помогать с доставкой в Украину снарядов, закупленных по инициативе Чехии. По его словам, Польша также внесет финансовый вклад.

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