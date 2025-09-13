Этот дрон может находиться в воздухе 24 часа.

Силы обороны Украины уничтожили ударно-разведывательный дрон "Орион" российских оккупационных войск. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди.

"Только что сбит ударно-разведывательный борт Орион. 414 ОБр "Птахи Мадяра", Команда Топота. 6,3 метра – размах крыла, 24 часа в воздухе", – рассказал он.

По словам Бровди, за время войны "Птахи Мадяра" уничтожили сотни российских дронов.

Видео дня

"Из более 1500 сбитых Птахами в течение войны орланов, зал, суперкамов, шахедов, гербер и ланцетов, крупнейшими были Мерлин и Форпост. Орион оставался на короночке", – написал командующий СБС.

Он также поделился кадрами уничтожения российского беспилотника:

БПЛА Орион: что известно

Российский дрон "Орион" сбивают уже не впервые. К примеру, такую "птичку" украинские защитники приземляли на территории Курской области РФ и на Херсонщине.

БПЛА "Орион" создавала российская компания "Кронштадт". На вооружение оккупационных войск РФ он попал в 2020 году.

Максимальный взлетный вес дрона составляет 1200 кг, вес полезной нагрузки – 200 кг. При этом дальность связи равна 250 км (300 км в случае применения ретранслятора).

Точная стоимость этого дрона остается неизвестной – в сети есть информация о том, что она составляет более 5 млн долларов. Известно, что на создание опытного образца "Ориона" минобороны РФ потратило около 30 млн долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: