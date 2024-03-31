Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телерадиокомпании CBS News отметил, что крупное наступление российских войск ожидается в мае-июне текущего года.

Нельзя сказать, что идет какая-то особая подготовка врага. Ведь Россия осуществляет постоянную мобилизацию, запустила на максимум свой ВПК (чтобы понять, какие у него мощности, надо ли еще больше расконсервировать советскую технику), на фронте также нет затишья (можно лишь отметить, что идут не такие активные штурмовые действия, как были недавно). То есть материально-техническое пополнение и пополнение личного состава у врага происходит на постоянной основе, довольно постоянными темпами.

Кроме того, важно понимать, что Путин еще официально не занял свой пост, ведь еще не было инаугурации. Поэтому этот момент - до 7 мая - россияне будут использовать для того, чтобы наносить как можно больше террористических ударов по нашей критической инфраструктуре, мирному населению.

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Причем, главной целью таких действий является очередная попытка начать переговоры. А если Украина и партнеры не согласятся на это - россияне продолжат попытки наступать, чтобы оторвать еще какой-то кусок нашей территории или, в идеале для них, прорвать фронт на одном из участков.

Если же теоретически предположить, что начнется какой-то "мирный процесс", то они наступление разве что отсрочат.

Это уже, собственно, классика "переговоров" с Россией - если они начнутся, россияне могут снова активизироваться для того, чтобы создать дополнительное давление на процесс. Наконец, мы это уже видели раньше. Даже в 2022 году, когда они начали переговоры, параллельно наступая на Киев.

То есть, любое затишье враг использует для того, чтобы готовиться, возобновлять потери в личном составе и технике.

Однако информация о возможной подготовке нового наступления рф на Киев или Харьков - максимально маловероятный сценарий. Мы к нему готовы значительно лучше, чем в 2022 году.

Но стоит понимать: для того, чтобы просто подойти к Харькову, россиянам нужна группировка, которая насчитывает не менее 100 тысяч личного состава. И речь не идет о попытке захватить город - только подойти. Кроме того, если даже теоретически россиянам удастся собрать необходимое количество личного состава для подобной операции, они скорее применят ее в Донецкой области. Более того, россияне прекрасно понимают: чтобы действительно прорвать фронт хотя бы на одном из участков, им нужно преимущество на месте размером не менее 200 тысяч человек.

Один из примеров - Авдеевка. Для того, чтобы выбить оттуда Силы обороны, россияне применили там группировку в 120 тысяч человек.

А результатом, после безумных потерь, стал захват города, где до начала полномасштабной войны проживало 37 тысяч человек (и решающим фактором стало то, что у Украины была нехватка артиллерийских боеприпасов).

Еще один момент - нарратив о наступлении россиян распространяется на фоне того, что они были вынуждены перебросить часть своих сил в район Белгорода. То есть, этот тезис продвигается для того, чтобы оттянуть внимание и уменьшить возможности для Сил обороны Украины оружием поддерживать действия российской оппозиции на территории РФ.

Но в любом случае Украине нужны все силы и средства для отражения вероятного наступления россиян.

Ведь рф может нести огромные потери и быстро их восстанавливать, а если ей чего-то не хватает, она это заменяет. Например, как она уменьшила количество ударов артиллерией, увеличив давление КАБами. И пока у нас нет тактической авиации, мы не можем противодействовать этому средству врага...

Поэтому главная задача Украины сейчас - это максимально выстроить собственную линию обороны и отбить атаки врага.

Андрей Крамаров, офицер резерва ВСУ, военный аналитик