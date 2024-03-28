По словам президента, немедленно нужна помощь партнеров, чтобы подготовиться.

В ближайшие месяцы начнется большое наступление российских войск. Речь идет о конце мая или июне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американской телерадиокомпании CBS News, которое проходило на окраине города Сумы вблизи российской границы.

"А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда действительно радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Я говорю, что нам нужна помощь сейчас", – сказал Зеленский.

По его словам, хотя Силам обороны удавалось сдерживать россиян, они не готовы защищаться от другого крупного российского наступления без помощи партнеров.

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Президент добавил, что в артиллерийской войне на истощение Россия имеет преимущество не только благодаря большему количеству огневых средств, но и благодаря большей дальности их поражения.

"В Бахмуте, Авдеевке, Лисичанске, Соледаре и так далее было очень трудно бороться с противником, чей артиллерийский снаряд может стрелять на 20 с лишним километров, а наш снаряд – до 20", – отметил президент.

Он также прокомментировал обстрелы приграничных населенных пунктов, которые находятся вблизи РФ.

"Обычно, когда они атакуют артиллерией и уничтожают села, после этого они всегда пытаются их оккупировать. Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому надо готовиться", – подчеркнул Зеленский.

Разговоры о новом наступлении РФ

В информационном поле все чаще звучат разговоры о возможности большого наступления РФ. Военный эксперт, лечик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что российские оккупационные войска могут планировать большое наступление на лето 2024 года. Враг собирает для этого группировку в более 100 тысяч оккупантов, однако это количество не поможет противнику достичь планов.

Также о наступлении пишут иностранные СМИ. По данным ISW, российское военное командование формирует резервы для поддержки затяжных наступательных операций в Украине. Аналитики Института изучения войны убеждены, что эти силы вряд ли смогут функционировать как сплоченные широкомасштабные формирования для проникновения или использования в этом году.

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