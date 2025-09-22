По его словам, россияне смогли закрепиться "по западный берег" реки Оскол и фактически пытаются проникать в город и закрепляться в нем.

То, что бои дошли до самого Купянска, - это "большой наш провал". Об этом в эфире "Radio NV" сказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты в батальоне "Айдар", директор Национального антарктического научного центра.

"Здесь, к сожалению, почти ничего хорошего не скажу... Трубы залили и теперь для того, чтобы дальше ими пользоваться, разве что надо перебрасывать подводный спецназ с какого-нибудь Северного флота. Когда мы с вами общаемся, в это самое время идут бои в пригородах Купянска. И это очень плохо", - отметил он, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Купянска в Харьковской области и боев на Харьковщине.

По его словам, это означает, что россияне смогли закрепиться "по западный берег" реки Оскол и фактически пытаются проникать в город и закрепляться в нем.

Видео дня

"Да, их там выбивают, да, подъехали резервы. Надеюсь, что удастся удержать", - отметил экс-командир.

Он добавил, что то, что "в целом мы доигрались" до россиян на западном берегу Оскола и до боев уже в самом Купянске, - это "большой наш провал, это то, чего не должно было произойти", ведь то, что оккупантам нужен Купянск-Узловой, - это не новость.

"У них вся логистика завязана на железную дорогу. И если они берут Купянск-Узловой, у них принципиально улучшается возможность подвоза и личного состава, и боеприпасов, и техники для всей их Слобожанской группировки", - сказал Дикий.

Так, по его словам, то, смогут ли россияне закрепиться в Купянске, или они его "отожмут", или мы их оттуда выбьем, - это "50 на 50".

"Ключевая причина, почему такое произошло: во-первых, там есть проколы командования. Я уже задавал вопрос, почему трубы затопили только сейчас. Но все же главная причина другая. Главная причина в том, что у нас физически не хватает людей на фронте. Вот на Купянск просто не хватило", - подчеркнул экс-командир роты в батальоне "Айдар".

На вопрос, работает ли водная преграда и сложность с переброской тяжелого вооружения врага пока работает на нас, Дикий отметил, что водную преграду "мы уже не смогли нормально использовать".

"Они, в принципе, не должны были ее форсировать, а мы им дали ее форсировать. Мы им дали закрепиться и дали по единственной этой причине: просто не хватило людей нормально построить оборону даже по берегу реки. То есть даже имея хорошую, причем такую качественную водную преграду. Но просто водная преграда с пустыми берегами - она такая себе преграда. Она очень временная преграда. Вот просто не хватило людей, чтобы даже вдоль реки построить оборону", - сказал он.

По словам Дикого, россияне пока минимизировали использование тяжелой техники, а делают больший акцент на "тараканьей" тактике, то есть одновременном наползании кучи мелких групп оккупантов.

Россияне не оставляют попыток прорваться в Купянск - что известно

Как сообщал УНИАН, Институт изучения войны (ISW) в своем отчете отмечает, что российские оккупанты пытаются проникнуть на оборонительные линии Вооруженных сил Украины одновременно в нескольких районах на Купянском направлении.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российская армия пытается использовать свое численное преимущество в боеспособной пехоте. Россияне проводят боевые действия преимущественно на западном (правом) берегу реки Оскол, ведь имеют трудности с переброской тяжелой техники с восточного (левого) берега.

Вас также могут заинтересовать новости: