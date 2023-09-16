Действия украинских военных в Гостомеле были направлены на то, чтобы уничтожить как можно больше сил и средств врага и не допустить захвата аэродрома.

Во время боев в Гостомеле российские оккупанты потеряли 200 элитных специалистов по захвату аэродромов и аэропортов.

Об этом рассказал командир подразделения спецназначения, офицер-разведчик Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Как отметил военный, участвовавший в битве за Киев, в Гостомеле оккупанты намеревались высадить десант и захватить аэродром "Антонов".

Разведчик детализировал, что по плану Кремля, этот аэродром под Киевом должен был послужить ключевым хабом для быстрой переброски транспортной авиацией техники и живой силы для оккупации столицы Украины.

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"Похоже, россияне думали, что повторят сценарий захвата аэродрома, как во время "приштинского броска" в Косово от 12 июня 1999 года. Они думали, что в Гостомеле повторят сценарий захвата аэродрома, как во время событий в Казахстане в начале января 2022 года. Они были настолько самоуверенны, не осознавая, что имеют дело с украинцами", - подчеркнул Герой Украины.

Разведчик пояснил, что действия спецназовцев ГУР и других подразделений Сил безопасности и обороны государства в Гостомеле были направлены на то, чтобы уничтожить как можно больше сил и средств врага и не допустить захвата аэродрома.

В результате ожесточенных боев взлетно-посадочные полосы на аэродроме стали непригодными для приема российских транспортных самолетов с военными и техникой. Враг понес значительные потери.

"В боях за аэродром "Антонов" государство-агрессор потеряло около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, которые десятилетиями участвовали в военных учениях такого типа", - сообщил представитель ГУР.

Бои за Гостомель

24 февраля 2022 года ВСУ вели ожесточенные бои за аэродром в Гостомеле. Тогда Силы обороны уничтожили почти весь российский десант, который пытались высадить десятки вертолетов Ка-52 и Ми-8. Оккупанты планировали захватить аэродром в Гостомеле и использовать его для высадки десантников и легкой бронетехники. Реализация этого плана привела бы к оккупации Киева.

Кроме того, в боях россияне уничтожили Ан-225 "Мрия", стоявший в ангаре. Бои продолжались до 27 февраля.

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