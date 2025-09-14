Враг, в частности, оккупировал на Новопавловском направлении населенный пункт Темировка Гуляйпольской городской громады Запорожской области.

Вооруженные силы Украины на Сумском направлении отбросили российских оккупантов возле приграничных населенных пунктов Константиновка и Новоконстантиновка в Хотинской поселковой громаде. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что в это же время россияне оккупировали на Новопавловском направлении населенный пункт Темировка Гуляйпольской городской громады Запорожской области. Также зафиксировано продвижение врага в Купянске Харьковской области и возле Новоивановки.

Ранее в оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" рассказали, что россияне продолжают пытаться накопить силы на северных окраинах Купянска. Выход из трубопровода, который оккупанты использовали для перемещения личного состава в город, находится под огневым контролем украинских защитников.

Видео дня

В ОСГВ "Днепр" уточнили, что в районе Купянска несколько трубопроводов, три нити из четырех уже повреждены и затоплены.

Россияне обстреляли Константиновку - что известно

Ранее руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области. Погибли по меньшей мере три человека, еще шесть ранены.

Также известно, что повреждены админздание, многочисленные частные дома и многоэтажки.

Вас также могут заинтересовать новости: