В результате обстрелов Константиновки в Донецкой области погибли по меньшей мере три человека, еще шесть ранены.
Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в Telegram. "По меньшей мере 3 человека погибли и 6 ранены в результате сегодняшних обстрелов Константиновки", - отметил он.
По словам Филашкина, с самого утра город под огнем вражеской артиллерии и под ударами авиабомб.
"Повреждены админздание, многочисленные частные дома и многоэтажки. Объемы повреждений постоянно растут, ведь обстрелы продолжаются почти непрерывно. Все обстоятельства тщательно документируем", - отметил глава ОГА.
Он также призвал всех гражданских эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Ситуация в Донецкой области
Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков, российское командование перебросило в Донецкую область еще две бригады морской пехоты, что свидетельствует о намерении усилить давление на украинские подразделения.
Согласно карте, обнародованной OSINT-аналитиком Unit Observer, россияне перебросили 61-ю и 336-ю бригады морской пехоты.
Также аналитик отметил, что 336-я бригада морской пехоты также передислоцировалась в Покровск, присоединившись к 177-му полку и 61-й, 155-й и 40-й бригадам, которые уже находятся в этом районе.