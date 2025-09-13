С самого утра город находится под огнем вражеской артиллерии и под ударами авиабомб.

В результате обстрелов Константиновки в Донецкой области погибли по меньшей мере три человека, еще шесть ранены.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в Telegram. "По меньшей мере 3 человека погибли и 6 ранены в результате сегодняшних обстрелов Константиновки", - отметил он.

По словам Филашкина, с самого утра город под огнем вражеской артиллерии и под ударами авиабомб.

"Повреждены админздание, многочисленные частные дома и многоэтажки. Объемы повреждений постоянно растут, ведь обстрелы продолжаются почти непрерывно. Все обстоятельства тщательно документируем", - отметил глава ОГА.

Он также призвал всех гражданских эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Ситуация в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков, российское командование перебросило в Донецкую область еще две бригады морской пехоты, что свидетельствует о намерении усилить давление на украинские подразделения.

Согласно карте, обнародованной OSINT-аналитиком Unit Observer, россияне перебросили 61-ю и 336-ю бригады морской пехоты.

Также аналитик отметил, что 336-я бригада морской пехоты также передислоцировалась в Покровск, присоединившись к 177-му полку и 61-й, 155-й и 40-й бригадам, которые уже находятся в этом районе.

