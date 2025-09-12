Враг атаковал ракетами село Битица, а дронами ударил по окраинам Сум.

Сегодня утром россияне нанесли ракетный и дроновой удар по Сумской области, в результате чего погибли три человека, есть разрушения.

По информации начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, россияне атаковали Сумскую общину ударными дронами и ракетами после 06:00. Попадания зафиксированы в промзоне на окраине Сум и по жилому сектору в Битицкой громаде.

"Погибли три человека: охранник СТО в Сумах и двое жителей Битицкого старостата", - сообщил он.

Также, по его словам, пострадали пятеро жителей села - двух женщин (75 и 62 лет) госпитализировали, еще троим помощь оказали на месте.

Кроме того, Григоров заявил, что враг атаковал село, предварительно, тремя ракетами. Атака вызвала разрушения в жилом секторе.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко отметил, что в результате атаки на с. Битица произошел пожар, разрушены пять домов.

Кривошеенко добавил, что постоянная угроза обстрелов затрудняет ликвидационные работы.

Вражеские атаки на Сумскую область - детали

Сумская область, граничащая с РФ, находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. Враг не прекращает бить по гражданской инфраструктуре. В частности, летом россияне неоднократно попали по зданию Сумской ОВА.

Специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов летом заявил, что россияне устроили в Сумах "тестовый полигон" для испытаний дронов "Италмас". По его словам, беспилотники стали настоящей бедой для Сум.

11 сентября российский беспилотник попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ в центре Сум. Этот храм является старейшим каменным зданием в городе, памятником архитектуры национального значения.

