В ОСГВ "Днепр" детализировали, что в районе Купянска несколько трубопроводов, три нитки из четырех уже повреждены и затоплены.

Российские оккупанты продолжают предпринимать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянск.

Как говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" (ОСГВ "Днепр"), выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под огневым контролем украинских защитников.

"Трубопровод не ведет непосредственно в город", - отмечается в сообщении.

В городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия.

"С начала операции, за две недели, потери противника составили 395 человек, из них 288 - безвозвратные", - отмечается в сообщении.

Военные также отметили, что на подходах к Купянску, в районах насленых пунктов Радьковка и Голубовка, военные обезвредили всего 265 россиян. В районе самого города - еще 128. Кроме того, личный состав противника попадает в плен.

"Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается. Нашими подразделениями принимаются необходимые меры для усиления устойчивости обороны и ликвидации врага", - подчеркнули в ОСГВ "Днепр".

Ситуация на Купянском направлении

Ранее офицер ВСУ Андрей Ткачук сообщал, что над Купянском существует огромная угроза, поскольку Россия собрала там значительное количество своих резервов, чтобы пытаться прорваться в город.

