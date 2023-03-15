Беспилотник MQ-9 Reaper за согласование Киева ранее постоянно находился в воздушном пространстве украинского государства, отметили в Воздушных силах ВСУ.

Инцидент с американским разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper и российским истребителем Су-27 случился на юго-восток от Змеиного острова в международном воздушном пространстве.

Дроны США задолго до полномасштабного вторжения России в Украину - после начала российской гибридной агрессии, мониторили линию разграничения на Донбассе и акваторию Черного моря, рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".

Спикер добавил, что MQ-9 Reaper ранее по согласованию Киева постоянно находился в воздушном пространстве нашего государства, чтобы следить за ситуацией, в частности, за тем, не нарушается ли режим прекращения огня на востоке Украины.

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"Для контроля ситуации, поддержания стабильности и партнеров НАТО в регионе США также используют разведывательную авиацию в акватории Черного моря - разведывательные самолеты RC-135 и H10 Poseidon", - добавил Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ в эфире телемарафона сообщил, что вместо уничтоженного дрона Штаты отправили другой беспилотник, и он "продолжает свою работу".

Инцидент в Черном море - что надо знать

14 марта Европейское командование американской армии рассказало, что над Черным морем истребитель Су-27 РФ сбрасывал топливо на беспилотник MQ-9 Reaper, а потом его уничтожил.

Российское Минобороны утверждает, что истребители РФ "вообще не контактировали" с американским дроном.

Посол России в Штатах Анатолий Антонов назвал разведывательную миссию американского дрона "провокацией". В Белом доме назвали действия пилотов РФ непрофессиональными и вызвали "на ковер" российского посла.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби сообщил, что американская сторона предприняла "шаги для защиты наших активов в отношении этого конкретного беспилотника".

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