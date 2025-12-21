Такие случаи подняли вопрос о готовности противовоздушной обороны Турции.

Турция сбила дрон, который нарушил ее воздушное пространство, и обнаружила еще два беспилотника в течение пяти дней, что говорит об эскалации инцидентов, которые связаны с расширением российской войны в Украине на Черноморский регион. Об этом пишет Euronews.

Отмечается, что БпЛА был сбит истребителем F-16 вблизи Чанкиры, что в 120 км от Анкары.

Также еще один дрон был обнаружен вблизи Коджаэли, около 30 км к югу от Стамбула. Тогда министерство внутренних дел страны сообщило, что предварительные выводы указывают на то, что беспилотник типа "Орлан-10" является российским и используется для разведки и наблюдения.

Видео дня

Второй беспилотник нашли на поле вблизи Балыкесира, примерно в трех часах к юго-западу от Стамбула.

"Из-за продолжающейся войны... наши партнёры были предупреждены, что обе стороны должны быть более осторожными в отношении таких негативных явлений, касающихся безопасности Чёрного моря", - заявило министерство.

Как пишет Euronews, такие инциденты подняли вопрос о готовности противовоздушной обороны Турции, особенно после того, как первый дрон проник глубоко в воздушное пространство страны, прежде чем был перехвачен.

В частности депутат оппозиционной Республиканской народной партии страны (СНР) и бывший посол Намик Тан поставил под сомнение, достаточно ли мощная турецкая радиолокационная система, чтобы обнаружить дрон, способный приблизиться к столице и важным оборонным объектам.

В то же время Министерство обороны отвергло такую претензию, отметив, что контроль воздушного пространства Турции осуществляется постоянно, а радиолокационные системы раннего предупреждения, электронной войны и перехвата "работают в многоуровневой архитектуре".

"Процесс по указанному беспилотнику был успешно управляем и завершен. Утверждения о слабости нашей системы противовоздушной обороны не соответствуют действительности", - заверили в сообщении.

В Министерстве добавили, что небольшой размер БпЛА создавал значительные трудности для его обнаружения, что требовало перекрестной проверки с помощью нескольких сенсорных систем.

Реакция президента Турции на вторжение беспилотников

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Украине и России после инцидента с беспилотником над Черным морем. Он отметил, что нанесение ударов по коммерческим или гражданским судам не приносит пользы ни одной из сторон в войне между РФ и Украиной.

"Тщательно соблюдая Конвенцию Монтре, мы предотвратили распространение войны на Черное море. Однако недавние взаимные атаки представляют серьезную угрозу для безопасности судоходства в Черном море. Атаки на коммерческие и гражданские суда не приносят пользы никому. Мы четко передаем наши предупреждения по этому вопросу обеим сторонам", - сказал Эрдоган.

Вас также могут заинтересовать новости: