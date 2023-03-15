Они опровергают заявления России о том, что их истребители не сбивали американский беспилотник.

Соединенные Штаты Америки предпринимают шаги, чтобы сбитый над Черным морем беспилотник MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.

Об этом CNN рассказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Не вдаваясь в подробности, я могу сказать, что мы предприняли шаги для защиты наших активов в отношении этого конкретного беспилотника. И это собственность Соединенных Штатов. Мы, очевидно, не хотим, чтобы кто-то получил это в свои руки, кроме нас", - сказал он.

Сейчас США изучают некоторые изображения, чтобы понять, подходит ли какие-либо из них для публичного обнародования. Однако никаких решений принято не было.

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"Очевидно, что мы опровергаем отрицание русских, и я думаю, что спустя год после этого, любой должен воспринимать все, что русские говорят о том, что они делают в Украине и вокруг нее, с большой долей скептицизма", - добавил Кирби.

Он отметил, что на встрече в Госдепе посла России в США Анатолия Антонова "провели через очень важные и очень реальные проблемы". "Мы, конечно, не хотим, чтобы эта война переросла то, что она уже сделала с украинским народом", - добавил чиновник.

Инцидент с американским БПЛА и Су-27

Напомним, вчера Европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 сбил беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Перед этим с российских Су на него сбасывалось топливо.

В Белом доме назвали действия российских пилотов непрофессиональными и вызвали посла РФ в Вашингтоне.

В России отрицают их версию произошедшего. Минстерство обороны РФ говорят, что их истребители вообще не контактировали с американским беспилотником. А посол РФ в США Анатолий Антонов назвал разведывательную миссию этого беспилотника провокацией.

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