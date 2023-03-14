Посол России в США Анатолий Антонов назвал провокацией разведывательную миссию американского беспилотника над Черным морем.
Вечером высокопоставленный чиновник Государственного департамента сообщил CNN, что Антонов прибыл в Госдеп, где должен встретиться с помощником госсекретаря по европейским делам Карен Донфрид. Нед Прайс предупреждал, что ему хотят высказать "решительные возражения".
Сам Антонов рассказал российским СМИ, что Соединненые Штаты Америки выразили ему протест из-за действий российской стороны в ситуации с беспилотником.
"Разведывательная миссия американского БПЛА MQ-9 над Черным морем является провокацией. Россия не применяла оружие против беспилотника США над Черным морем", - сказал посол, отметив, что РФ не стремится к конфронтации с США и добивается прагматичного сотрудничества.
Инцидент над Черным морем
Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в США заявили, что истребитель Су-27 перехватил и сбил их беспилотник, ведущий разведку в международном воздушном пространстве.
Кроме того, перед столкновением российские самолеты сбрасывали топливо и летали перед MQ-9 в "безрассудной" манере.
После этого Белый дом вызвал российского посла, назвав перехват беспилотника небезопасным и непрофессиональным. Они заявили, что не прекратят проводить операции над Черным морем.
В Минобороны РФ сказали, что не сбивали и не контактировали с БПЛА MQ-9 Reaper.