Нати отметила, что почти два года скрывала эту новость.

Украинская блогерша и ведущая YouTube-шоу "Ебаут" Нати Гресько мобилизовалась.

Об этом она впервые публично рассказала в интервью Эмме Антонюк. По словам Нати, она вступила в ряды ВСУ еще в начале января 2024 года, однако решила держать некоторое время эту новость в тайне.

"Я служу с января 2024 года. Получается, в январе будет уже два года. Нигде никогда об этом не говорила, потому что как-то не чувствовала и не видела необходимости в этом. А сейчас решила, что это может полезно сработать на службу. Чувствуется много пренебрежения к людям, которые не держат конкретно оружие в руках, но которые все равно важны. Поэтому не чувствовала достаточно ресурса, чтобы дополнительно еще и читать хейт о себе, что я "как-то неправильно" присоединилась к Силам обороны", - сказала девушки.

Видео дня

Гресько добавила, что в начале полномасштабного вторжения полтора года жила за границей. Там она помогала украинцам дистанционно в медиасфере, однако решила, что хочет быть полезной в Украине. Поэтому по возвращении домой присоединилась сначала к проекту, который был связан с военным делом, а затем приняла решение пойти на службу.

Сейчас Нати перевелась в 28-ю отдельную механизированную бригаду и работает над развитием ее внешней коммуникации.

"Я специально выбрала эту бригаду, потому что она, как мне кажется, несправедливо и недостаточно проявлена в медиапространстве", - отметила военнослужащая.

Напомним, ранее стало известно, что дочь Гарика Корогодского подписала контракт с ТРО.

Вас также могут заинтересовать новости: