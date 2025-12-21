Она также вспомнила, когда в последний раз видела мужа артистки в Украине.

Известный украинский продюсер Анжела Норбоева высказалась о певице-предательнице Таисии Повалий.

Отметим, что Анжела много лет в шоу-бизнесе и работала с артисткой еще до начала полномасштабной войны. Женщина вспомнила, какой была Повалий до того, как предала Украину и сейчас продолжает зарабатывать кровавые рубли в РФ.

"Она всегда была аморфной, не имела собственного слова или позиции. Она делала то, что говорил муж, Игорь Лихута. По натуре - такая, не боец. Последний раз я виделась с Игорем Лихутой 13 января 2022 года - за месяц до большой войны. Он был в Киеве, и мы встретились у меня дома. Накануне он мне позвонил: "Ты в Киеве?" Говорю: "Нет, во Львове по делам. - А когда ты будешь? Завтра? Я к тебе приеду". Он мне рассказывал, как им хорошо в Москве, что они приобрели квартиру и машину", - вспомнила продюсер в интервью OBOZ.UA.

Она также добавила, что не понимает поведение предательницы, которая сейчас часто появляется на российских шоу с позорными высказываниями.

"Лезет в камеры со словами: "Спасибо России, что все мне дала", что мы с россиянами - братья. Я просто не понимаю, как такое можно говорить? Это же твой народ, твоя страна. Ты же из Киевской области. Как ты можешь такое произносить вслух? Я все время думаю и о ее маме - как ей там? Человеку, который всю жизнь прожил в Украине, привыкать к новой жизни. Тем более, что Нина Даниловна никогда не говорила на русском языке - она украинка-украинка. И всегда такой была", - подчеркнула Норбоева.

Продюсер также публично обратилась к Повалий с такими словами:

"Тая, ну сидишь ты там - молчи в тряпочку. Зачем нести бред публично и настраивать против себя людей настолько, чтобы они начали тебя откровенно ненавидеть?"

