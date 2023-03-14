У российских военных богатый опыт провокаций без задействования средств поражения, отметил обозреватель.

Столкновение российского истребителя Су-27 с американским разведывательным БПЛА MQ-9 Reaper - спланированная провокационная акция россиян. Это было намеренное уничтожение дрона США.

Уверенность в этом выразил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, отметив, что у российских военных богатый опыт провокаций без задействования средств поражения: "Еще в советские времена практиковались провокационные и опасные действия авиации и кораблей по отношению к противникам".

"Су-27, не дорогой Су-35 или Су-34, а именно Су-27 пошел на сближение с БПЛА MQ-9, заведомо ставя целью его уничтожение посредством повреждения винта. Сброс топлива перед сближением был обусловлен уменьшением риска воспламенения и детонации. Это была спланированная акция. Да, генерал Хекер может называть такие действия "небезопасными и непрофессиональными", но они как раз были выполнены профессионально и намеренно. Американский разведывательный БПЛА, стоимостью с истребитель, был сбит малой, очень малой ценой. Цель достигнута", - заявил Коваленко.

Эксперт прогнозирует, что никакой военной реакции от США на эти действия не последует, так как Россия их завуалировала под ЧП: "Но вот к чему они могут подвигнуть Вашингтон, при формировании следующего пакета военной помощи Украине - вот в чём вопрос. Ведь без ответа этот вызов не останется".

Российский истребитель Су-27 сбил дрон MQ-9 США - что сообщалось

Как писал УНИАН, 14 марта российский истребитель Су-27 врезался в беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США над Черным морем.

В Европейском командовании Вооруженных сил США сообщили, что перед столкновением Су-27 несколько раз сбрасывали топливо.

В Белом доме отреагировали на столкновение российского Су-27 с дроном MQ-9 Reaper, назвав инцидент с дроном "небезопасным и непрофессиональным".