Проверьте, как вы умеете концентрировать внимание и мыслить аналитически.

Головоломка, которую предлагаем вам решить, может оказаться немного сложной для вас. Впрочем, если вы обладаете аналитическим мышлением и способны концентрировать внимание в течение определенного времени, то, вероятно, сможете быстро найти правильный ответ.

На иллюстрации вы увидите неправильное математическое равенство 15 - 8 = 3, составленное из 22 спичек. Его нужно исправить, передвинув всего одну спичку в другое место.

Интересно, что головоломка может иметь несколько решений. Будет просто замечательно, если вам удастся найти их. Мы же приводим только один ответ.

Итак, сосредоточьтесь и начинайте думать над разгадкой. Не расстраивайтесь, если результат будет не сразу, и поиск ответа затянется. Желаем вам успеха!

Вам удалось найти правильный ответ? Вы молодец, если да. Это значит, что уроки математики в школе для вас прошли не зря. Вы обладаете аналитическим и логическим мышлением. Если же нет - еще не все потеряно: вы можете испытать свои силы еще раз. Ответ же можно посмотреть ниже.

Чтобы исправить равенство, нужно переместить верхнюю правую спичку с цифры 8 перенести на верхнюю левую часть цифры 3. В результате 8 превратится в 6, а 3 - в 9. Получим правильное математическое выражение: 15 - 6 = 9.

