В Минобороны РФ заявили, что БПЛА "столкнулся с водной поверхностью".

В Минобороны России утверждают, что их истребитель Су-27 не сбивал американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper.

Там заявили, что дрон "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью" Черного моря.

"Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Также там заявили, что БПЛА США летел "с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами".

Истребитель Су-27 столкнулся с дроном MQ-9 - что известно

Напомним, 14 марта истребитель Су-27 РФ столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США над Черным морем.

В США отреагировали на столкновение, назвав инцидент с дроном "небезопасным и непрофессиональным".