Остановился один из ключевых меткомбинатов, работающих на армию РФ: названа причина (видео)

Силы обороны Украины нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату, который является одним из главных предприятий, обеспечивающих потребности армии России.

Как сообщает пресс-служба СБУ, сотрудники 3-го управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с коллегами из 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ во второй раз за месяц нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату.

"Это один из ключевых промышленных объектов, который оккупанты используют для обеспечения своего военного производства", – говорится в сообщении.

Продукция предприятия поставляется на российский "Уралвагонзавод", где изготавливают военную технику для армии РФ, в частности танки Т-90М "Прорыв" и гаубицы "Мста-С".

Как отмечают в спецслужбе, после идентификации расположения критических производственных мощностей комбината по ним были нанесены удары дронами FP-2.

В результате поражения повреждены доменные печи, ключевые производственные цеха, дистилляционные колонны, газопроводы и электроподстанции, обеспечивающие работу предприятия.

"Из-за нанесенных повреждений комбинат остановил работу", – подчеркнули в спецслужбе.

Удары по российским объектам

Напомним, на днях на военном аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму Силы беспилотных систем ВСУ и Главное управление разведки Минобороны уничтожили российские цели – 4 борта и базу БПЛА "Орион", самолет АН-72П и радиолокационную станцию "Меч".

Сама база уничтожена до основания. Известно, что дрон "Орион" способен 24 часа находиться в воздухе на глубине до 250-300 км, ведет разведку и несет до 250 кг вооружения (ракеты или бомбы) на высоте до 7,5 км.

