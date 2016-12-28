В СБУ оценили преимущества и недостатки введения военного положения на Донбассе

Об этом в интервью 112 Украина рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"С одной стороны, мы видим, что на востоке Украины идет война, которая называется де-юре АТО, но война, потому что даже сейчас, не соблюдая Минских договоренностей, работает тяжелая артиллерия, и гибнут люди. А де-факто украинское общество, украинский политикум, политическое руководство позволяет проводить многотысячные митинги", - заявил он.

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Также Грицак считает, что стране было бы проще справиться с проблемами на востоке, если бы ввести режим чрезвычайного положения, военного положения.

"Но в этом случае мы бы сделали не один десяток шагов назад в наших евроатлантических стремлениях, поскольку это автоматически предполагает введение цензуры, запрет собраний, перевыборов и многое другое. Поэтому это – самый большой вызов", - подчеркнул глава СБУ.