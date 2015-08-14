СНБО не исключает введения военного положения в случае обострения ситуации в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга на полигоне Киевского бронетанкового завода.

"Ситуация очень напряженная. Происходит концентрация российско-террористических войск очень близко к линии соприкосновения. И количество обстрелов, которые ведутся по нашей территории, по нашим позициям, свидетельствуют, что фактически Россия готовится сорвать Минские соглашения и готовит достаточно серьезное наступление. Поэтому у нас задача не только отбивать (атаку - УНИАН), но и контратаковать в случае проведения наступления", - подчеркнул он.

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Также Турчинов добавил, что если Россия пойдет на срыв Минских соглашений, а вероятность этого, по его мнению, очень большая, "то, безусловно, мы будем действовать соответственно тем вызовам, которые будут стоять перед страной".

"Когда снова будет активное применение российских войск, мы вынуждены будем вводить военное положение и проводить более мощную мобилизацию всего потенциала, который есть в стране", - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, за последние дни российско-террористические войска существенно увеличили количество обстрелов из тяжелого вооружения. Также в ночь на 10 августа боевики при поддержке тяжелой бронированной техники, танков и БТРов атаковали украинские войска в районе населенного пункта Старогнатовка.

Напомним, в мае Порошенко заявил, что подпишет указ о введении военного положения в случае нарушения перемирия и наступления на Вооруженные силы Украины.