Появилось видео ночного боя на Светлодарской дуге

00:58, 03 июля 2016
Война
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В сети появилось видео, на котором видно ночной бой сил АТО и боевиков в районе Светлодарской дуги.

артиллерия днр боевики / youtube.com

Видео опубликовано на YouTube USNATOArmy.

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В ночь на 1 июля украинские военные 54-й отдельной мотопехотной бригады пресекли попытку наступления боевиков на Светлодарской дуге в Донецкой области. 

Как сообщал УНИАН, в боях на Светлодарской дуге получили ранения более десяти украинских воинов. Враг внезапно пошел в наступление на этом участке фронта, но был отброшен защитниками нашей земли.

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