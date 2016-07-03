Появилось видео ночного боя на Светлодарской дуге

Видео опубликовано на YouTube USNATOArmy.

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В ночь на 1 июля украинские военные 54-й отдельной мотопехотной бригады пресекли попытку наступления боевиков на Светлодарской дуге в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, в боях на Светлодарской дуге получили ранения более десяти украинских воинов. Враг внезапно пошел в наступление на этом участке фронта, но был отброшен защитниками нашей земли.