На Светлодарской дуге артиллерия кадровых россиян по ошибке разгромила позиции "ополчения" (видео)

Об этом рассказал начальник штаба 1-й БТГР ДУК "Правый сектор" с позывным "Подолянин", передает ТСН.

"Видно, они испугались, что те их позиции заняты, поэтому они накрыли артой свои позиции, несмотря на то, что там были эти "ополченцы", которых они используют как рабочую силу. В основном на всех точках стоят эти "ополченцы", а кадровая бригада разворачивается уже в случае какого-то кипиша. Вчера она разворачивалась", - пояснил он.

Читайте такжеПод Дебальцево после неудачной атаки боевиков силы АТО взяли один из опорных пунктов, уничтожили целый взвод

Николай с позывным "Бугай" говорит, что противник вчера стрелял практически из всего, не было только танков и "Градов". Крупным калибром по ним стреляли, как из автомата. "Это 122 калибр. Осколок – он не разрушает никаких блиндажей, он выбивает живую силу. Для живой силы это самая большая беда. А фугас – наоборот. Для живой силы он не очень страшный, он залазит в землю и взрывается. Осколки идут вверх", - рассказал "Бугай".

Не обошлось и без 152-миллиметровых снарядов. "САУ работала издалека, где-то из района Дебальцево. На пределе дальности, можно сказать, но работали очень четко, потому что летали беспилотники", - говорит "Подолянин".

Как сообщал УНИАН, в боях на Светлодарскій дуге получили ранения более десяти украинских воинов. Враг внезапно пошел в наступление на этом участке фронта, но был отброшен защитниками нашей земли.